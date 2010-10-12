В Покровке загорелся жилой дом: огонь мог перекинуться на другие здания (видео)

В красноярском микрорайоне Покровка загорелся частный дом. Видеозапись пожара опубликовали в социальной сети очевидцы. По словам свидетелей, горел дом № 13 по улице Степана Разина. В пресс-службе МЧС рассказали Newslab.ru, что к ним поступило сообщение о возгорании крыши жилого дома. Пожарные приехали на место быстро, но долгое время не могли приступить к тушению дома, так как он был под напряжением. Только после того, как электрики обесточили здание, спасатели смогли начать тушить дом.

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В пресс-службе добавили, что на пожаре была угроза распространения огня, кроме того, в одном из соседних домов был баллон с газом. В результате спасли 1 человека, погибших и травмированных нет.

Дом потушили в 17.32, общая площадь пожара составила 120 кв.м. На месте работали около 16 человек и 5 автоцистерн.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. На месте работают дознаватели, выясняя обстоятельства произошедшего.