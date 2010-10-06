В Солнечном загорелась многоэтажка (видео)

Накануне, 5 октября, в одном из строящихся домов Советского района Красноярска произошел пожар. Видеозапись черного дыма над многоэтажкой в Солнечном опубликовали в социальной сети очевидцы. По словам свидетелей, горел один из домов жилого комплекса «Ярослав», который возводят в шестом микрорайоне Солнечного.

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В комментариях к видеозаписи пользователи социальной сети высказали предположение, что пожар могли устроить специально — для получения страховой выплаты.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в здании загорелся строительный мусор: «Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Возгорание оперативно потушили, погибших и пострадавших нет».

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