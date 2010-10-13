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Александр Усс подписал отставку своего зама по информполитике
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Александр Усс подписал отставку своего зама по информполитике

13 октября 15:11
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Заместитель губернатора Красноярского края Инесса Акентьева освобождена от своих обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня врио губернатора края Александр Усс.

Инесса Акентьева освобождена от должности
Источник: пресс-служба правительства края

О том, что Акентьева уходит в отставку стало известно еще в конце прошлой недели. Она сама подтвердила эту информацию:

«В понедельник (9 октября — прим.ред.) я выхожу из отпуска и напишу заявление об отставке по собственному желанию».

Чуть позже выяснилось, что Акентьева возглавит редакцию краевой газеты «Наш Красноярский край». В новой должности она начнет работать 16 октября.

Пост замгубернатора Инесса Акентьева занимала с 2014 года. В этом статусе она курировала информационную политику в Красноярском крае.

Акентьева Инесса Геннадьевна
Акентьева Инесса Геннадьевна
И.о. главного редактора краевой газеты «Наш Красноярский край»
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края

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