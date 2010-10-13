Александр Усс подписал отставку своего зама по информполитике

Заместитель губернатора Красноярского края Инесса Акентьева освобождена от своих обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня врио губернатора края Александр Усс.

О том, что Акентьева уходит в отставку стало известно еще в конце прошлой недели. Она сама подтвердила эту информацию:

«В понедельник (9 октября — прим.ред.) я выхожу из отпуска и напишу заявление об отставке по собственному желанию».

Чуть позже выяснилось, что Акентьева возглавит редакцию краевой газеты «Наш Красноярский край». В новой должности она начнет работать 16 октября.

Пост замгубернатора Инесса Акентьева занимала с 2014 года. В этом статусе она курировала информационную политику в Красноярском крае.