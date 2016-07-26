Первый снег не повлиял на дорожную обстановку в Красноярске

Первый снег, который прошел в Красноярске накануне вечером и ночью, не привел к всплеску ДТП и заторам. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным ведомства, пробки на дорогах города во вторник утром были, но они не связаны с погодными условиями. Их причина — ремонтные работы. Хотя в полиции отметили, что после снега асфальт мокрый, а в некоторых местах — скользкий.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в утренний час пик уровень заторов на дорогах города достигал 8 баллов, к 10 часам он снизился до 6 баллов. Движение затруднено в центре города, где продолжается ремонт дорог. Заторы также есть на правобережье, на 4-м мосту и при съезде с него на улицу Дубровинского.

Напомним, первый снег в районах Красноярского края выпал в минувшие выходные. Вчерашний снег, который прошел в Красноярске, к утру практически везде растаял. Но горожане успели сфотографировать его и поделились снимками в соцсетях.

В связи с изменением погодных условий водителям, которые планируют выезжать на загородные трассы, полицейские советуют сменить летнюю резину на зимнюю.