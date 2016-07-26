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«МегаФон» предложил красноярскому бизнесу «ключ от всех дверей»
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«МегаФон» предложил красноярскому бизнесу «ключ от всех дверей»

13 октября 16:55
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Сегодня, 13 октября, на выставке «itCOM» состоялась необычная презентация для красноярского бизнеса. На несколько часов конференц-зал МВДЦ «Сибирь» превратился в квест-рум, выйти из которого предпринимателям помогли интерактивные сервисы.

Представителям красноярских компаний предстояло разгадать загадки, а заодно узнать, как современные услуги связи от «МегаФона» помогают решать актуальные задачи: привлекать клиентов, повышать эффективность сотрудников, экономить ресурсы и доносить информацию о своих товарах и услугах точно до целевой аудитории.

Квест от «МегаФона»
Квест от «МегаФона»
Квест от «МегаФона»
Квест от «МегаФона»
Квест от «МегаФона»
Квест от «МегаФона»

Одной из них является «Виртуальная АТС», которая позволяет экономить на покупке собственного дорогостоящего телефонного оборудования и зарплатах IT-специалистов. Она дает возможность быстро и без серьезных затрат организовать современные функции приема и обработки вызовов — все настройки специалисты «МегаФона» делают самостоятельно.

Лояльных клиентов станет еще больше, если подключить номер в формате 8-800 — как утверждают в «МегаФоне», по статистике, это способствует росту потока клиентских обращений на 20-30%. Если раньше номера в таком формате приобретали в основном крупные компании для организации федеральных колл-центров, то сейчас они доступны среднему и малому бизнесу.

Еще один технологичный помощник для бизнеса — «МегаФон.Таргет» — эффективный инструмент рекламы, который позволяет совершить точное попадание в целевую аудиторию. С его помощью можно проводить SMS-рассылки по собственной и новой клиентской базе, в автоматическом режиме информировать покупателей о работе сервисов, новых акциях и продуктах, а также получать обратную связь. При этом сервис позволяет выбрать целевую аудиторию максимально точно, задав необходимые параметры по полу, возрасту, местоположению, интересам, расходам на связь, роуминг и многим другим категориям.

По словам директора компании «Параграф», которая разработала платежную систему «Карта школьника», Екатерины Манохиной, компания успешно пользуется двумя услугами «МегаФона»: номером в формате 8-800 и резервными каналами связи 4G. «Сейчас мы настраиваем „Виртуальную АТС“, чтобы полностью автоматизировать все процессы. Надеюсь, что это позволит повысить эффективность нашей работы», — отметила Манохина.

«Мы выбрали такую необычную форму презентации, потому что ведение бизнеса сегодня можно сравнить с квестом. Мы понимаем потребности предпринимателей и стремимся разрабатывать продукты, которые будут настоящими „ключами от всех дверей“ — максимально полезными и понятными в работе инструментами», — подчеркнула руководитель по развитию корпоративного рынка Красноярского отделения «МегаФона» Татьяна Белоусова.

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