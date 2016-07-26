«МегаФон» предложил красноярскому бизнесу «ключ от всех дверей»

Сегодня, 13 октября, на выставке «itCOM» состоялась необычная презентация для красноярского бизнеса. На несколько часов конференц-зал МВДЦ «Сибирь» превратился в квест-рум, выйти из которого предпринимателям помогли интерактивные сервисы.

Представителям красноярских компаний предстояло разгадать загадки, а заодно узнать, как современные услуги связи от «МегаФона» помогают решать актуальные задачи: привлекать клиентов, повышать эффективность сотрудников, экономить ресурсы и доносить информацию о своих товарах и услугах точно до целевой аудитории.

Одной из них является «Виртуальная АТС», которая позволяет экономить на покупке собственного дорогостоящего телефонного оборудования и зарплатах IT-специалистов. Она дает возможность быстро и без серьезных затрат организовать современные функции приема и обработки вызовов — все настройки специалисты «МегаФона» делают самостоятельно.

Лояльных клиентов станет еще больше, если подключить номер в формате 8-800 — как утверждают в «МегаФоне», по статистике, это способствует росту потока клиентских обращений на 20-30%. Если раньше номера в таком формате приобретали в основном крупные компании для организации федеральных колл-центров, то сейчас они доступны среднему и малому бизнесу.

Еще один технологичный помощник для бизнеса — «МегаФон.Таргет» — эффективный инструмент рекламы, который позволяет совершить точное попадание в целевую аудиторию. С его помощью можно проводить SMS-рассылки по собственной и новой клиентской базе, в автоматическом режиме информировать покупателей о работе сервисов, новых акциях и продуктах, а также получать обратную связь. При этом сервис позволяет выбрать целевую аудиторию максимально точно, задав необходимые параметры по полу, возрасту, местоположению, интересам, расходам на связь, роуминг и многим другим категориям.

По словам директора компании «Параграф», которая разработала платежную систему «Карта школьника», Екатерины Манохиной, компания успешно пользуется двумя услугами «МегаФона»: номером в формате 8-800 и резервными каналами связи 4G. «Сейчас мы настраиваем „Виртуальную АТС“, чтобы полностью автоматизировать все процессы. Надеюсь, что это позволит повысить эффективность нашей работы», — отметила Манохина.