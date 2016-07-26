Вступили в силу новые правила выдачи водительских прав

С 14 октября в России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Теперь для допуска к экзамену нужно пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. Это сделано для борьбы с фальшивыми документами.

Изменится и процедура проверки навыков вождения. Сдающим на право управлять мотоциклом нужно будет выполнить скоростное маневрирование. Автомобилистам теперь должны с первой попытки выполнить упражнение «заезд в бокс» при движении задним ходом без повторного включения задней передачи. До этого число попыток на выполнение упражнения регламентировано не было.

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Также новыми правилами запрещается заезжать колесом и любыми выступающими частями машины (например, зеркалами) за линию, обозначающую границу упражнения.

Процесс оформления водительских документов тоже изменится. Утерянные права теперь можно будет заменить за 15 дней заменить через многофункциональные центры.