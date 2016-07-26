В Красноярске из-за смерти актера отменили спектакль

В Красноярске из-за смерти Дмитрия Марьянова отменен спектакль с его участием. Актер играл одну из главных ролей в постановке «Незнакомка», которая должна была пройти 5 декабря на сцене Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии (проспект Мира 2Б).

В сети билетных касс «1-Ряд», распространявших билеты на спектакль, пояснили Newslab.ru, что жителям вернут деньги: «Спектакль действительно отменили из-за смерти актера. Те, кто уже купил билеты, могут их сдать, деньги вернут в полном объеме. Только сдавать билеты нужно в той кассе, в которой вы их покупали», — подчеркнула оператор билетных касс.

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Добавим, известный российский актер играл роли в ряде постановок «Квартета И», поэтому обеспокоенные красноярцы предположили, что отменили их сегодняшний спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках», который также анонсирован в филармонии.

В отделе бронирования билетов филармонии сообщили, что постановку красноярцам покажут: «Спектакль состоится, никаких отмен. Начало в 19.00».