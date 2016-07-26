В СибГУ им. Решетнева определились победители первого вузовского чемпионата WorldSkills Russia

12 октября в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева состоялась торжественная церемония закрытия первого вузовского чемпионата по стандартам «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

В течение двух дней 35 молодых профессионалов демонстрировали свои навыки, индивидуальные и коллективные качества, выполняли сложные и увлекательные задания по пяти компетенциям: «Инженерный дизайн (CAD)», «Мобильная робототехника», «Программные решения для бизнеса», «Предпринимательство» и «Видеопроизводство».

Профориентационная часть чемпионата познакомила многих школьников Красноярска и Красноярского края с движением «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и показала современную профессиональную траекторию будущим выпускникам. Чемпионат также сопровождала насыщенная деловая программа.

На церемонии закрытия участников и гостей чемпионата приветствовал исполняющий обязанности ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Дмитрий Деревянных: «Я поздравляю всех участников без исключения. Они приложили все свои знания и умения для того, чтобы показать экспертам на что они способны. Хочу пожелать ребятам дальнейших творческих успехов и развития в карьере».

В своем выступлении он также отметил, что ключевой момент соревнований — это оценка уровня подготовки конкурсантов по международным стандартам и привлечение независимых экспертов WorldSkills Russia. «Такой независимый „термометр“ даёт очень объективную оценку. Таким образом, у нас есть возможность реально оценить качество подготовки наших студентов, которые участвуют в соревнованиях. Это дает нам четкие ориентиры в повышении качества преподавания», — добавил он.

Дмитрий Деревянных подчеркнул значимость события и для самих участников, сказав, что движение «Молодые профессионалы» уже зарекомендовало себя для работодателей как площадка выявления наиболее талантливых и профессиональных, при этом добавив, участие студентов в подобных конкурсах дает хороший старт в профессиональной деятельности.

В торжественной церемонии закрытия чемпионата приняла участие начальник отдела промышленности министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Ольга Сысоева.

«С одной стороны мировое движение накладывает очень большую ответственность как на преподавателей, так и на студентов, задает высочайшие стандарты, стимулирует совершенствовать программы и профессиональное мастерство. С другой — дает возможность раскрыться на различных площадках, показать свои знания и умения. Конкурс есть конкурс, где всегда есть победители и проигравшие. Проигравшим я хочу сказать — не останавливайтесь, у вас есть возможность совершенствовать свои знания и мастерство и обязательно победить, потому что ваше участие в конкурсе — это уже ваша победа, так как в конкурсе принимают участие всегда только самые лучшие. Победители, студенты, которые набрали самое максимальное количество баллов — вы большие молодцы. Но это для вас всего лишь малая ступень. Впереди вас ждут очередные испытания на межвузовском чемпионате, и я желаю вам победы. Помните, что у вас есть поддержка Красноярского края, ваших преподавателей, родителей и близких. Победы вам и удачи».

Теперь победители вузовского чемпионата представят Красноярский край на I Национальном Межвузовском чемпионате, который состоится в конце ноября этого года в Москве.

Сайт СибГУ им. М.Ф.Решетнева — опорного университета: www.sibsau.ru