Красноярский депутат Госдумы поздравил Российский детский фонд с юбилеем

Депутат Государственной Думы от Красноярского края Сергей Натаров поздравил Российский детский фонд с 30-летием, празднование которого состоялось в Москве.

Основная часть гостей мероприятия, проходившего в Колонном Зале Дома Союзов, это представители региональных отделений фонда, международных детских и благотворительных организаций из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Красноярский край представляли руководитель краевого отделения фонда Наталья Спирина и основатель первого в крае семейного детского дома Наталья Колесникова. Именно по приглашению Спириной на праздник и приехал депутат ГД Сергей Натаров.

«Мы в фонде ведем активную работу в плане помощи семье и детям, – говорит она, – но как общественная организация мы не можем взять на себя все функции — нужна поддержка власти и депутатов. С этим нам как раз и помогает Сергей Натаров».

Сам депутат Госдумы уверен, что вопросам семьи и детства в нашей стране уделяется не так много внимания. Одной из острейших проблем, как федерации, так и регионов, по его мнению, является разрозненность ведомств, задействованных в вопросах семейной политики. Это приводит к тому, что решить даже простую бытовую проблему, бывает крайне сложно и затратно по времени.

«Необходимо создавать единый центр, к примеру, министерство семейной политики, который консолидировал бы функции различных властных структур, – говорит Натаров, – только так можно эффективно решать задачи по повышению уровня жизни неполных семей, семей с детьми-инвалидами и другие — не менее актуальные».

Подобный вопрос несколько лет назад уже поднимался депутатами Законодательного Собрания Красноярского края. Однако он так и не нашел отклика у действующих властей.