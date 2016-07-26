Красноярцы оценили работу школ и детских садов

В Красноярске подвели предварительные итоги первой масштабной независимой оценки качества образования, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Оценка красноярских школ стартовала в январе, детских садов — в апреле. Независимые эксперты и родители высказали своё мнение о работе 220 детских садов, а деятельность 115 школ и 19 центров дополнительного образования также оценивали и ученики. Оценка прошла по четырём основным направлениям: открытость информации, комфортность условий, доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников, удовлетворённость качеством работы учреждений. Сейчас результаты анкетирования анализируются и обобщаются.

По предварительным данным, в опросе по работе школ участие приняли более 29 тысяч родителей школьников (21 %). Почти 30 % опрошенных выразили благодарность школе, порядка 28 % высказали замечания, 44 % внесли предложения по улучшению работы учреждений. 45 % семей отметили комфортные условия пребывания детей в школе, 34 % полностью довольны качеством образования, 15 % родителей высказали пожелания по обновлению мебели, содержанию здания, благоустройству территории, 4 % родителей недовольны педагогами.

Также родители высказали пожелания о переходе на 5-дневный режим обучения, посоветовали больше внимания уделять индивидуальной работе с детьми, лучше организовать воспитательную работу, ускорить процесс внедрения электронного журнала, снизить объём домашних заданий, сделать работу учреждения более открытой для родителей, увеличить количество кружков и секций, уделять больше внимания хозяйственным вопросам.

Работу детских садов оценили почти 16 тысяч человек (30 %). Порядка 40 % полностью устраивает работа дошкольных учреждений, остальные родители высказали свои замечания и предложения по улучшению работы детских садов. Например, 15 % опрошенных хотели бы увеличить количество дополнительных занятий в учреждениях, 13 % участников анкетирования недовольны оснащением прогулочных площадок, 10 % высказались за увеличение количества узких специалистов, 7 % недовольны состоянием помещений, а 86 % положительно отзываются о функционировании разновозрастных групп.

Более 20 % родителей оценили комфортность пребывания детей в учреждениях. 52 % отметили высокий уровень качества образования. Среди «точечных» замечаний — нехватка кадров, недостаточная открытость руководителей учреждений и педагогов, материально-техническая оснащённость.

«По итогам проведённого анкетирования каждое образовательное учреждение получит аналитическую записку с итогами оценки качества, а также предложения и критические замечания от родителей и детей. В целом по результатам оценки учреждения выведены показатели, превышающие средние значения. Большинство учреждений по результатам проделанной работы смогут самостоятельно принять решения о корректировке своей работы, с частью школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будет проведена специальная работа», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Материалы по теме Топ необычных школ Красноярска Самые примечательные учебные заведения города

Уже сейчас изменения произошли в школе № 93 (ул. Побежимова, 46а). От родителей во время опроса поступило много нареканий по поводу нехватки дополнительных кружков и секций, отсутствия внеклассной работы, плохого оснащения спортивного зала. Также была отмечена низкая квалификация отдельных сотрудников школы и «закрытость» учреждения. Для исправления ситуации, в новом учебном году в школу приняли несколько молодых учителей, а большинство педагогов пройдут курсы повышения квалификации, запланированы семинары и тренинги.

В планах — открытие новых кружков и секций, закупка инвентаря для спортзала. В учреждении работает продленка, запланировано переоборудование нескольких классов, оснащение школы электронной пропускной системой и ряд других мероприятий.