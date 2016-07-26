Красноярская мэрия сэкономила на питании малоимущих детей

В сентябре этого года многие школьники Красноярска остались без пособий на школьное питание. Причина — перенос сроков предоставления справок для их получения. Об этом на своей странице в Facebook написала жительница города Дарья Мосунова.

«В прошлых годах справки на льготное питание требовали к 15 сентября, — пишет красноярка, — в этом году их нужно было собрать к четвертому. Учитывая то, что 2-3 сентября — это выходные дни, семьи собрать эти справки не смогли».

Чтобы получить это пособие, нужно предоставить целый ряд документов: выписку из домовой книги, справку о том, что родители не берут пособия, справки с работы обоих членов семьи и другие документы.

«В итоге никто не собрал, — пишет Мосунова, — дети либо не ели, либо платили полную стоимость. Получается, компенсация за сентябрь была сэкономлена городским бюджетом за счет семей малоимущих, тех же мам-одиночек, многодетных семей, семей с инвалидами».

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Выяснить причины переноса даты предоставления справок и сумму сэкономленных средств не удалось — пресс-службы главного управления социальной защиты населения Красноярска и главного управление образования города оказались недоступными для телефонного разговора.

Красноярка пояснила Newslab.ru, что с ней представители администрации также пока не связывались.