«Предложили ночлег на табуретке»: красноярец пожаловался на переполненный роддом

Пациентке красноярского роддома № 2 предложили место на кушетке в переполненной палате. Информацию об этом опубликовал муж будущей матери в социальных сетях.

Мужчина рассказал, что у его супруги начались осложнения на восьмом месяце беременности и сегодня утром ее направили во второй родильный дом Красноярска. «На фото койко-место в роддоме № 2. В палате еще 4 девушки. Вопрос: а после ночлега на такой табуретке будет польза? 21-й век», — написал молодой мужчина. На снимке видно, что узкий диванчик со спинкой стоит в проходе между двумя кроватями в палате.

Главный врач Красноярского межрайонного родильного дома № 2 Елена Царюк пояснила, что женщине это место предоставили лишь временно, чтобы подождать пока палата пройдет санитарную обработку после выписанной женщины. На это потребовалось несколько часов.