«Предложили ночлег на табуретке»: красноярец пожаловался на переполненный роддом

Пациентке красноярского роддома № 2 предложили место на кушетке в переполненной палате. Информацию об этом опубликовал муж будущей матери в социальных сетях.
Мужчина рассказал, что у его супруги начались осложнения на восьмом месяце беременности и сегодня утром ее направили во второй родильный дом Красноярска. «На фото койко-место в роддоме № 2. В палате еще 4 девушки. Вопрос: а после ночлега на такой табуретке будет польза? 21-й век», — написал молодой мужчина. На снимке видно, что узкий диванчик со спинкой стоит в проходе между двумя кроватями в палате.
Главный врач Красноярского межрайонного родильного дома № 2 Елена Царюк пояснила, что женщине это место предоставили лишь временно, чтобы подождать пока палата пройдет санитарную обработку после выписанной женщины. На это потребовалось несколько часов.
«В 10:20 эта пациентка поступила в приемный покой родильного дома. Там ее приняли и в отделение поступила, примерно, в 11:20. Ей предоставили место на то время, которое необходимо для санитарной обработки палаты и к 16:00 женщина уже получила место в палате на четыре человека. План нашего отделения патологии выполняется на 87-90 %, поэтому у нас периодически бывают такие случаи. Но мы каждой женщине приносим свои извинения, объясняем ситуацию», — пояснила Елена Царюк.