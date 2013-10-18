В Красноярске на темной улице пенсионерка выбежала под колеса ВАЗа (видео)

В Советском районе Красноярска водитель ВАЗ-211440 сбил пожилую женщину. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло вчера около 21:00 на ул. Аэровокзальной, 4. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, 80-летняя женщина решила перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Так как пенсионерка была в темной одежде, а улица слабо освещена, ее сбил 30-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-211440.

Водитель и очевидцы происшествия оказали помощь пожилой женщине и вызвали скорую помощь. Врачи доставили пенсионерку в больницу, но госпитализация ей не потребовалась. Лечение она будет проходить дома. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.