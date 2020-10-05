«Пешеход-терминатор»: после мощного удара автомобиля парень смог перебежать перекресток (видео)

На регулируемом пешеходном переходе левобережья Красноярска иномарка сбила молодого парня. ДТП произошло в 4 часа дня 5 октября на перекрестке улиц Копылова — Ладо Кецховели.

Пешеход пытался перебежать проезжую часть по переходу на неустановленный сигнал светофора, но ехавший в крайнем левом ряду водитель Honda Torneo не успел остановиться и сбил его. Пешеход сначала оказался на машине, а потом его отбросило от нее, но он смог устоять на ногах и не упасть. Он даже пробежал несколько метров после ДТП.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что 23-летний пешеход не пострадал. В настоящее время инспекторы ДПС продолжают оформлять происшествие.

Добавим, красноярских интернет-пользователей удивили сверхспособности пешехода — в шутку они назвали его «терминатором и каскадером».

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