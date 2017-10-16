Автомобиль сбил остановившуюся пропустить его женщину (видео)

В Красноярске на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Инцидент произошел утром 16 октября на улице Краснодарской. Запись столкновения попала на камеру уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что по пешеходному переходу идет человек. Заметив машину, пешеход останавливается и делает шаг назад, чтобы пропустить машину, но водитель все равно наезжает на остановившегося пешехода.

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Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, 34-летняя красноярка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем белого автомобиля Nissan AD был 60-летний мужчина. В ГИБДД добавили, что мужчина был трезв.

В результате ДТП красноярка получила незначительные травмы, необходимую помощь ей оказали в травмпункте. «Госпитализация женщине не потребовалась» — уточнили в дорожной полиции.

В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины наезда на пешехода.