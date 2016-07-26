В Красноярске пропавшего подростка спустя четыре дня нашли в социальном приюте

Красноярский подросток на пятый день поисков нашелся в Краевом центре семьи и детей. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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Вчера представители общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» распространил информацию о том, что в краевом центре с вечера пятницы, 13 октября, ищут 13-летнего подростка. Около 19:00 мальчик позвонил родным и сообщил, что скоро будет дома. Но в дачный пос. Ветеран в мкрн. Нанжуль-Солнечный он не пришел. Родители обратились в полицию и к волонтерам.

В комментариях к сообщению появилась информация о том, что мальчик из многодетной семьи, которая живет в дачном доме. Сегодня утром стало известно, что он нашелся в Краевом центре семьи и детей. В пресс-службе городской полиции подтвердили информацию об этом. Сейчас полицейские выясняют каким образом подросток там оказался.