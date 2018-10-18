Стоящий посреди дороги столб возмутил красноярцев

Жительница Красноярска возмутилась ремонтом дороги в Октябрьском районе Красноярска. Женщину удивил столб, стоящий посреди проезжей части в Ветлужанке, на пересечении улиц Лесопитомник и Елены Стасовой.

Красноярка опубликовала фотографии в социальной сети, в своем посте она отметила, что на улице недавно уложили асфальт: «Вот так кладут асфальт: остановка есть, тротуара нет. Зато стоит столб посреди дороги».

В комментариях пользователи социальной сети разделили возмущение горожанки: «Осатанели вконец. Деньги налогоплательщиков расходуют как не свои», «Это Россия, детка! Нечему удивляться».

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В пресс-службе администрации Красноярска Newslab.ru пояснили, что на улице недавно завершили работы по укладке асфальта, и столб не успели убрать с проезжей части: «До конца недели мы его перенесем». В мэрии добавили, что рабочие только приступили к благоустройству участка, и подписывать акт приемки будут только после завершения всех работ.