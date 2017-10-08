Toyota протаранила ограждение на Октябрьском мосту и перевернулась (видео)

Минувшей ночью, 8 октября, на Октябрьском мосту в Красноярске автомобиль протаранил ограждение и скрылся с места происшествия. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что автомобиль Toyota двигался по мосту и во время маневра его занесло. Машина врезалась в бетонное ограждение, разделяющее проезжую и пешеходную части моста, от удара ее подбросило. По инерции машина несколько метров проехала на боку, после чего перевернулась. После того, как Toyota остановилась, из нее вышли два молодых человека, рядом с пострадавшим автомобилем остановилась скорая помощь.

Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в ГИБДД, в дежурную часть сообщение об аварии не поступало, автоинспекторы узнали о случившемся из социальных сетей. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через час, но автомобиля там уже не оказалось.

Позже в одну из больниц города за медицинской помощью обратились три молодых человека, которые назвали себя участниками этой аварии. Все молодые люди сказали, что были пассажирами. «Одному из пострадавших 17 лет, второму — 33 года, третьему также около 30 лет, — рассказали в ГИБДД. — Они получили травмы разной степени тяжести, каждому оказали медицинскую помощь».

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В дорожной полиции отметили, что двое из трех обратившихся были в состоянии алкогольного опьянения, и предположили, что водитель Toyota скрылся с места ДТП, так как тоже мог быть нетрезв.

В ГИБДД добавили, что проведут проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, в том числе личность водителя, которому грозит ответственность за оставление места ДТП.

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