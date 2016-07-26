Завтра на улице Караульной откроют автобусные остановки

С 19 октября красноярские автобусы начнут высаживать пассажиров на остановках по улице Караульной. Это касается маршрутов № 20 и № 49, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с завершением реконструкции на улице Караульной в схемы автобусных маршрутов № 20 «Автовокзал „Восточный“ — Кардиоцентр» и № 49 «мкр. Ветлужанка — Кардиоцентр» будут включены дополнительные остановки:

в направлении движения от конечного остановочного пункта «Кардиоцентр» вводятся остановочные пункты, в районе домов № 47, № 41 по ул. Караульной;

в направлении движения на конечный остановочный пункт «Кардиоцентр» вводятся остановочные пункты, в районе домов № 46, № 84 по ул. Караульной и дома № 122 по ул. Линейной.

В ближайшее время остановочным пунктам на улице Караульной дадут названия.