Конечную остановку популярного автобусного маршрута переносят из Северного в Солнечный

​С 21 октября изменится схема движения красноярского автобусного маршрута № 50. На протяжении нескольких лет его конечными были остановки «Стела» (Свердловский район) и «Станция Красноярск-Северный», но маршрут решили продлить до микрорайон Солнечный.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это делается в целях обеспечения транспортной доступности жителей ул. Соколовская микрорайона Солнечный, где завершили строительство автомобильной дороги.

«Автобусы маршрута № 50 будут осуществлять движение в прямом и обратном направлениях по следующей схеме: ул. 9 Мая — Енисейский тракт — проспект 60 лет образования СССР — ул. Соколовская. Конечный остановочный пункт данного маршрута переносится от „ст. Красноярск-Северный“ на новый конечный остановочный пункт „ул. Соколовская“, расположенный в районе дома № 80 по ул. Соколовская», — говорится в сообщении мэрии.

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