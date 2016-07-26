Ярмарка недвижимости и фестиваль короткометражек: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 5°C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Материалы по теме В Красноярске пройдет большая Ярмарка недвижимости

В МВДЦ «Сибирь» в 10:00 в Красноярске начнется ежегодная Ярмарка недвижимости, в которой примут участие более 65 компаний (6+). Специально для ярмарки застройщики готовят выгодные спецпредложения, скидки и акции на покупку жилья для посетителей. Помимо красноярской недвижимости, на ярмарке можно посмотреть и приобрести недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах юга России.

В музее художника Б.Я. Ряузова пройдет бесплатная лекция «Чем интересны архивы?» (12+). Искусствовед и главный хранитель музея — Юлия Петунина на примере экспозиции-посвящения Фаине Раневской «У меня хватило ума глупо прожить жизнь» расскажет: чем интригуют личные архивы выдающихся личностей, как строится фотодокументальная выставка и многое другое. Лекция будет интересна не только знатокам истории, но и поклонникам таланта Раневской. Начало в 18:00.

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В Доме кино продолжится Международный фестиваль короткометражек shnit CINEMAS — 2017, в котором собраны самые сильные, трогательные, смешные и злободневные работы режиссеров со всего мира (18+). Тема фестиваля — «Где мы сейчас». Начало сеанса в 18:40.

В Театре оперы и балета покажут комическую оперу «Да здравствует мама!» (18+). По сюжету провинциальная труппа репетирует новую оперу, артисты постоянно ссорятся, и постановка разваливается на глазах. Зрители окажутся в водовороте театральных интриг, любовных историй, актерских шуток и фееричных скандалов, которые будут разворачиваться на сцене. Начало в 19:00.

В «Арене. Север» пройдет матч группового этапа Еврокубка по баскетболу (6+). На площадке встретятся женская сборная красноярского клуба «Енисей» и Good Angels из Словакии. Начало в 19:30.