Путин поборется за президентское кресло без «Единой России»

В предстоящих президентских выборах Владимир Путин, скорее всего, примет участие как самовыдвиженец. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

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Такой сценарий является наиболее вероятным, уверяют собеседники издания, поскольку Путин позиционирует себя как президент всех россиян. К тому же, уровень доверия к «Единой России» много ниже, чем к действующему главе государства.

Ожидается, что о своем решении Владимир Путин объявит на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), который будет проходить в конце года. Хотя не исключено, что это произойдет и на каком-либо другом мероприятии народного формата.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сегодняшнее законодательство позволяет Путину баллотироваться на этот пост еще раз. Однако пока о планах на кресло главы государства он не заявлял.