Краевые депутаты представят альтернативный закон о поддержке дольщиков

Депутаты Законодательного Собрания края намерены разработать еще один законопроект по поддержке дольщиков. Напомним, ранее свой проект закона в краевой парламент направили городские народные избранники.

Накануне региональные депутаты обсудили предложенный Горсоветом законопроект. Заместитель председателя комитета Елена Пензина рассказала коллегам об итогах деятельности рабочей группы. Внесенный Красноярским городским Советом депутатов проект закона не получил одобрения прокуратуры края, также отрицательно отозвались о нем в своих заключениях Счетная палата края и экспертно-правовое управление Законодательного Собрания.

По результатам публичных слушаний, посвященных проблемам обманутых дольщиков, депутаты Елена Пензина и Илья Зайцев были направлены от комитета в профильное министерство для участия в разработке нового законопроекта. После трехмесячных усилий документ был подготовлен. В нем прописаны различные меры поддержки дольщиков, при этом полномочия по предоставлению этих мер делегируются правительству края. Предусмотрено предоставление субсидий застройщику, жилищно-строительному кооперативу, муниципальному образованию.

Депутаты выслушали также мнение и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Николая Глушкова, который не сомневается, что закон, направленный на достройку домов обманутых дольщиков, необходим, но к решению проблем каждого здания надо подходить индивидуально. «Для разных объектов нужны разные формы поддержки. В настоящее время привлечены специалисты, чтобы определить суммы, необходимые для достройки домов», — отметил и.о. министра. Чиновник также проинформировал депутатов о том, что следственный комитет возбудил 11 уголовных дел в защиту обманутых дольщиков.

Почти часовое обсуждение темы дольщиков депутаты продолжили и после заседания комитета. В ходе жарких дебатов парламентарии выяснили основные препятствия на пути принятия законопроекта.

Разработчики зашли в тупик из-за невозможности оперативно оценить размер необходимых для достройки домов затрат и объем возможных бюджетных расходов в случае принятия документа. Всего в крае строится 385 домов с привлечением средств дольщиков, в критическом состоянии находится 12 домов.

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Обсудив различные варианты, депутаты приняли решение о дальнейших действиях, направленных на помощь обманутым дольщикам. Вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш рассказал о том, как планируют поступить в профильном комитете.

«Сложность вопроса заключается в финансовой неопределенности затрат бюджета, которые могут возникнуть после принятия этого законопроекта или в ходе его реализации. Сегодня разные депутаты, являясь, безусловно, экспертами в этой области, расходятся в оценках, какой объем средств понадобится. Называются цифры от 800 миллионов до 6 миллиардов рублей. Мы не имеем права принимать закон в условиях финансовой неопределенности», — отметил он.

«Мне кажется, сегодня мы нашли путь, по которому пойдем. Коллеги внесут альтернативный проект — усовершенствованную модель того закона, который предлагал Красноярский городской Совет депутатов. Проблема в том, что внесенный закон не может видоизменяться. Он либо может быть принят в первом чтении и потом доработан, либо его нужно отклонять. Законопроект, поступивший от Красноярского горсовета, мы не можем переписать, поэтому оставляем его в прежнем виде и будем рассматривать альтернативный документ. Уверен, что необходимость финансово-экономического обоснования возникнет и в этом случае. Надеюсь, мы сможем преодолеть эту проблему и выйти с двумя этими законопроектами на сессию», — сообщил Алексей Кулеш.

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Он также добавил, что существует несколько законопроектов, и все они предусматривают разные виды поддержки. Это предоставление земельных участков застройщикам без конкурса, предоставление мер социальной поддержки дольщикам, субсидирование застройщиков. «Проект, который планируют внести депутаты Законодательного Собрания, вобрал в себя все формы помощи и предоставляет правительству выбор этих механизмов самостоятельно с учетом ситуации по каждому объекту долевого строительства», — пояснил депутат.

Пензина Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва