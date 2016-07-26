Специалисты СГК приняли участие в научно-практической конференции

17 октября Сибирская генерирующая компания приняла участие в III Международной научно-практической конференции «Открытые горные работы в 21 веке», которая проходит в Красноярске. Доклад об оценке экологического следа угольной генерации в городах Сибири представил заместитель главного инженера по эксплуатации Красноярского филиала СГК Алексей Золотов.

В выступлении он отметил, что в своей практической деятельности приходится сталкиваться с несовершенной оценкой вреда от выбросов загрязняющих веществ. Так, в Красноярске экспертными оценками не учитывается до 75 % выбросов от источников, которые не включены в официальную статистику. При этом неучтенные выбросы сильнее всего влияют на состояние воздуха в городе, так как производятся на небольшой высоте, не рассеиваются и остаются у поверхности земли длительное время, а плотная городская застройка не способствует их рассеиванию ветром.

«Данные выводы также подтверждаются, если оценивать вред не по валовым выбросам, а по наиболее опасным веществам, которые характерны для процесса сжигания природного топлива, — пояснил Золотов. — В частности, в краевом центре в зимний период возникают существенные превышения допустимых концентраций бенз(а)пирена. И периодически СМИ сообщают, что причиной столь плачевной ситуации являются угольные электростанции, что неверно. В первую очередь потому, что объем бенз(а)пирена в выбросах ТЭЦ незначителен. Например, в выбросах Красноярской ТЭЦ-1 его содержание в год не превышает 600 граммов. В выбросах же малых теплоисточников этот показатель в десятки раз выше, что обусловлено различиями технологии сжигания угля».

Наблюдение за ситуацией в других регионах, где работают ТЭЦ СГК, подтверждает озвученный вывод, отметил докладчик. Так, в Абакане и Минусинске в зимний период фиксируются высокие значения бенз(а)пирена. Но там угольные электростанции расположены далеко за городской чертой, а в пределах и в центре населенных пунктов находится большое число индивидуальных источников тепла, у которых эффективность сжигания угля в разы ниже, чем на энергетических объектах, работающих в режиме комбинированной выработки (тепловая и электрическая энергия).

В этом случае эффективным вариантом решения проблемы является закрытие малых котельных и перевод частного сектора на центральное отопление от теплоэлектроцентралей.

В завершении доклада заместитель главного инженера по эксплуатации Красноярского филиала СГК представил аудитории проекты экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1. По планам компании, на одном из котлов станции будет установлен пилотный электрофильтр, КПД действия не менее 99 %. Практику его установки планируется ретранслировать и на другие котлы.

Три действующие трубы (две по 105 метров высотой и одна — 120 метров) заменит новая труба — 270 метров. Результатом модернизации должно стать снижение общего уровня выбросов на 25 %.

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