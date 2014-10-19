Тонированный Nissan «перестроился» в автобус на Красрабе (видео)

В Красноярске на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Cube и автобуса 90-го маршрута. ДТП произошло в районе дома № 70. Автомобиль двигался по Красрабу и перед перекрестком с ул. Коломенской начал перестраиваться. Водитель стал поворачивать направо и столкнулся с автобусом, который остановился перед светофором.

Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения, запись опубликовали в социальной сети. В комментариях пользователи удивились тому, что водитель Nissan допустил столкновение: «Как можно не увидеть большой красный автобус?».

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Некоторые участники группы предположили, что ДТП произошло из-за того, что в автомобиле были тонированы стекла.

В ГИБДД рассказали, что люди при столкновении не пострадали: «В дежурную часть поступило сообщение об этом ДТП, но позже участники отменили заявку, так как решили оформлять происшествие при помощи аварийных комиссаров».

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