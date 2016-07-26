На Иркутском алюминиевом заводе внедрили технологию «ЭкоСодерберг»

ОК РУСАЛ объявил о вводе в эксплуатацию на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) опытного участка электролизеров, работающих по технологии «ЭкоСодерберг».

На реализацию проекта предприятие направило около 540 млн рублей. Внедрение технологии «ЭкоСодерберг» является для компании РУСАЛ одним из приоритетных проектов модернизации. Электролизеры нового поколения позволяют существенно снизить воздействие на окружающую среду, а также повысить энергоэффективность алюминиевых заводов и автоматизировать большинство производственных процессов.

В рамках опытного производства на Иркутском алюминиевом заводе функционирует четыре модернизированных электролизера, до конца года количество агрегатов увеличится до шести.

«По итогам работы опытного участка будет принято решение о сроках дальнейшей модернизации электролизеров, работающих на самообжигающихся анодах. Всего их на заводе более 500, и в ближайшие годы все они должны быть обновлены», — отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

«ЭкоСодерберг» является уникальной собственной разработкой красноярских специалистов Инженерно- технологического центра РУСАЛа, которая включена в «Справочник наилучших доступных технологий «Производство алюминия», утвержденный приказом Росстандарта. Экологический эффект технологии достигается благодаря усовершенствованной герметичности конструкции и эффективной системе газоудаления.

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Сегодня на технологию «ЭкоСодерберг» уже переведено более 60 % мощностей Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). За последние три года инвестиции в этот проект составили более 3 млрд рублей. Модернизация КрАЗа позволила значительно повысить эффективность производства и снизить объем удельных выбросов вредных веществ: выбросы фтористого водорода сокращены в 1,5 раза, смолистых веществ — в 2,7 раза, бензапирена — в 2,5 раза.

Переоборудование электролизеров по технологии «ЭкоСодерберг» идет на Братском алюминиевом заводе (внедрено 40 агрегатов нового поколения). РУСАЛ также планирует перевести на «ЭкоСодерберг» два корпуса электролиза Новокузнецкого алюминиевого завода.

Внедрение технологии «ЭкоСодерберг» на ИркАЗе является важной, но не единственной экологической инициативой предприятия. Комплексная модернизация касается и очистных сооружений: на предприятии регулярно проходят замену электрофильтры, проектируются новые системы газоочистки. С 2016 по 2021 годы РУСАЛ планирует потратить на экологическую модернизацию ИркАЗа более 5 млрд рублей.

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