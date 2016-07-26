На городских стройках обнаружили 20 нелегальных мигрантов (видео)

В Красноярске во время рейда «Правопорядок» полицейские обнаружили 20 нелегальных мигрантов. Инспекторы три дня проверяли городские стройплощадки.

Профилактический рейд проходил с 13 по 15 октября на территории Советского, Кировского и Ленинского районов Красноярска. Во время мероприятия полицейские проверили документы у 150 иностранных граждан, которые работали на стройплощадках.

Всего удалось обнаружить 20 иностранцев, которые нарушали режим пребывания на территории РФ. Все они были доставлены в отделы полиции для составления протоколов и проверки на причастность к совершению правонарушений и преступлений.

Оказалось, что 2 человека, приехавшие из ближнего зарубежья, грубо нарушили порядок пребывания в стране, например, незаконно пересекли ее границу. За это им грозит выдворение за пределы Российской Федерации.

Материалы по теме Жительница края вышла замуж за незнакомца

Остальные 18 нарушителей заплатят административные штрафы.

В полиции Newslab.ru рассказали о самых распространенных нарушениях, которые обнаружили во время рейда. Среди них — нарушение цели въезда в страну. Так, например, некоторые задержанные приехали в Россию в качестве туристов, но стали работать на стройке.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive