ГИБДД призывает красноярцев сдавать свои права

В ГИБДД Красноярска напомнили автомобилистам о необходимости сдавать водительские удостоверения. Это нужно делать водителям, лишенным права управления автомобилем.

В дорожной полиции пояснили: многие автомобилисты ошибочно считают, что достаточно просто не садиться за руль в течение назначенного срока и тем выполнить решение суда, однако это не так.

Водитель, лишенный права управления автомобилем, обязан сдать водительское удостоверение в ГИБДД в течение 3 рабочих дней. Срок начнет исчисляться только после того, как он сдаст удостоверение.

Если автомобилист не сдаст удостоверение и после мнимого окончания срока лишения сядет за руль, то ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток. Кроме того, он придется заново обходиться без водительских прав в течение назначенного судом срока.

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В дорожной полиции рассказали, что больше 2,5 тысяч красноярцев не сдали водительское удостоверение после того, как суд лишил их прав.

Госавтоинспекторы обращаются к таким водителям и просят сдать права незамедлительно.

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