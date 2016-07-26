На вокзалах Красноярской магистрали установили видеонаблюдение

На вокзалах 22 отдаленных станций Красноярской магистрали установлены камеры видеонаблюдения, которые в режиме реального времени фиксируют происходящее в кассовых залах, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

В октябре системами видеонаблюдения оснащены кассы вокзалов на станциях Курагино, Кошурниково и Минусинск Красноярского края, а также на станции Аскиз в Хакасии. Дополнительные видеокамеры появились также в кассовых залах железнодорожного вокзала Абакана.

«Эту работу мы начали пять лет назад. На сегодняшний день системами видеонаблюдения оснащены все кассовые залы станций Красноярского края и Хакасии, где останавливается более двух поездов дальнего следования. Для наших пассажиров из небольших поселков система видеонаблюдения в вокзальных павильонах, — это дополнительная мера безопасности. А на крупных станциях, таких как Красноярск и Абакан, с ее помощью нам удается решить проблему очередей. Ведь ситуация в билетных кассах теперь отслеживается в режиме онлайн. Если пассажиропоток растет, мы оперативно увеличивали число „окон“. Благодаря этому в пик летних перевозок у нас практически не было очередей за билетами», — рассказывает заместитель начальника железнодорожного агентства Енисейского филиала АО «ФПК» Вячеслав Колокольников.

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Кроме того, записи видеокамер часто помогают железнодорожникам найти забытые пассажирами вещи и даже животных, потерявшихся в вокзальной суете. Также они позволяют повысить безопасность самих кассиров, обеспечить сохранность имущества вокзалов, защитить его от вандализма и хищений.

На крупных вокзалах видеокамеры, помимо кассовых окон и рабочих мест билетных кассиров, охватывают также и залы ожидания. Это позволяет оперативно реагировать на любые затруднительные ситуации, в которых оказывается пассажир. К примеру, если кассир видит на мониторе, что пассажир испытывает сложности в обращении с терминалом самообслуживания, к нему направляется консультант.

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