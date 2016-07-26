Изнасиловавшему собственную дочь мужчине дали максимальный срок

Суд назначил максимальное наказание мужчине, который изнасиловал собственную дочь. Резонансный случай произошел в январе 2017 года в Каратузском районе Красноярского края.

14-летняя девочка жила с матерью и сестрой в Курагинском районе Красноярского края. Семья считалась неблагополучной, после очередного конфликта девочка сбежала к своему биологическому отцу, который жил в селе Каратузское. Она хотела познакомиться и наладить отношения с отцом, которого раньше никогда не видела.

В ходе общения 40-летний мужчина, воспользовавшись тем, что в доме никого не было, применил физическую силу и изнасиловал ребенка. Он был трезв и знал о том, что девочка является его дочерью. Ребенок только сутки спустя рассказал о произошедшем сотруднице полиции.

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Насильника задержали и заключили под стражу. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. На вопрос о причинах поступка мужчина ответил, что не считал девочку своей дочерью, поскольку ее не растил.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что подсудимому потребовали назначить максимальное наказание, суд согласился с доводами обвинения.

Мужчине назначили 10 лет колонии строгого режима.

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