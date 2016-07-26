На ночной трассе водитель перевернул автобус с пассажирами из Красноярска

В 11 часов вечера 21 октября в Балахтинском районе Красноярского края опрокинулся рейсовый автобус. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе ГИБДД региона.

Известно, что автобус № 579 ехал из Красноярска в Каратузское, на момент ДТП в нем находилось 18 пассажиров.

По неизвестной причине на 136 км трассы Р-257 «Сибирь», в районе населенного пункта Огоньки (30 км от Балахты), водитель потерял управление, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП люди не пострадали.

«На место сразу же прибыли сотрудники ГИБДД. В течение получаса пассажиров отправили дальше: часть из них поехали на попутках, остальных пересадили на другой рейсовый автобус, который ехал следом», — пояснили в дорожной полиции.

Водитель был трезв, его стаж вождения и другая информация о случившемся пока уточняется.

Как добавили в пресс-службе ГУ МЧС региона, на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

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