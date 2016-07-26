Молодой красноярский автомобилист сбил бабушку-нарушительницу

На улице Академика Киренского в Красноярске водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло возле остановки «Гастроном» в восьмом часу вечера 21 октября, на регулируемом пешеходном переходе.

21-летний водитель автомобиля Honda Civic наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерку госпитализировали.

Водитель был трезв. По данным ГИБДД, права он получил весной 2014 года, то есть его нельзя назвать неопытным автомобилистом. Известно также, что он не является злостным нарушителем ПДД. За последний год его привлекали к административной ответственности по линии ГИБДД, но за незначительные нарушения. Например, за непристегнутый ремень безопасности.

Обсуждая ДТП в социальных сетях, красноярцы в очередной раз поспорили о беспечности пешеходов и невнимательности водителей.

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