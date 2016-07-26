Пассажиры Красноярской магистрали стали чаще покупать электронные билеты

Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на Красноярской железной дороги с начала этого года выросли на 19 %, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

В январе-сентябре текущего года через интернет пассажиры Красноярской магистрали оформили почти 380 тысяч проездных документов (317 тысяч за аналогичный период 2016 года). При этом, как отметили в Енисейском филиале АО «Федеральная пассажирская компания», доля электронных билетов составила 30 % от общего количества проданных проездных документов.

Ежедневно на Красноярской железной дороге электронный билет оформляют более 1 300 пассажиров.

«Популярность покупки билетов через интернет на поезда растёт из года в год, и это не удивительно. Люди становятся более мобильными, ценят своё время — отпадает необходимость тратить время на поездку в кассу. Купить проездной документ можно из любой точки земного шара, достаточно иметь доступ в интернет. Электронный билет невозможно потерять или испортить. Он хранится в защищенной базе перевозчика», — рассказал руководитель Енисейского филиала АО «ФПК» Евгений Елистратов.

Оформить и оплатить электронный проездной документ с помощью банковской карты можно через различные каналы продаж — сайт ОАО «РЖД» и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», которое поддерживается на платформах iOS, Android и Windows.

Материалы по теме Красноярец стал миллионным пассажиром городской электрички

По просьбам пассажиров в приложении появляются новые опции. Так, с сентября в нём появился сервис «Ближайшие даты», который позволяет сравнить стоимость билетов по выбранному направлению на ближайшие к выбранной дате несколько дней (один день «до» и три дня «после»). Также в приложении добавлен фильтр поиска мест, продажи билетов для маломобильных граждан и обновлено графическое отображение свободных мест в вагонах.

Подробную информацию о правилах покупки электронных билетов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по телефону единого информационного сервисного центра 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).