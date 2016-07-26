Красноярские пенсионеры хотят работать полный день

Красноярцы старше 55 лет хотят работать полный день. Об этом сообщили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Они выяснили, что только каждый десятый соискатель готов рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные предпочли бы работать полный день.

Большинство кандидатов старше 55 лет ищут работу именно в той сфере, где работали раньше: там они чувствуют себя наиболее уверенно. «Чаще всего они ищут работу в производстве, строительстве, бухгалтерии, административном персонале и высшем менеджменте», — отмечают специалисты.

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На красноярском рынке труда для соискателей с опытом больше 6 лет всего 2% вакансий, в то время как для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет набралось 53% предложений.

Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в «Строительстве», «Производстве», «Добыче сырья», «Бухгалтерии» и «Высшем менеджменте».

Аналитики добавили, что большинство соискателей старше 55 лет — мужчины, их набралось 68%.