РУСАЛ увеличил производство алюминия на 1,1 %

Объединенная компания РУСАЛ объявила результаты операционной деятельности компании в третьем квартале 2017 года.

За этот период объем производства алюминия составил 931 тыс. тонн, увеличившись на 1,1 % по сравнению с предыдущим кварталом. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94 % от общего объема выпуска алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с коэффициентом загрузки мощностей, составляющим 95 %.

Реализация алюминия в третьем квартале 2017 года снизилась на 3,4 % по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. тонн. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объема продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчетном периоде).

Реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) составила 479 тыс. тонн. Компания продолжает стратегию компании по увеличению доли продукции с добавленной стоимостью в общем объеме продаж. По итогам третьего квартала 2017 года доля ПДС в общем объеме реализации составила 50 % по сравнению с 49 % во втором квартале 2017 года.

Средняя цена реализации алюминия в третьем квартале 2017 года выросла на 2,1 % по сравнению с предыдущим кварталом — до 2 124 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 2,9 % по сравнению со вторым кварталом 2017 года — до 1 962 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в третьем квартале 2017 года снизилась на 7 % по сравнению с предыдущим кварталом и составила 162 доллара США за тонну в связи с влиянием фактора сезонности (летний период).

Объем производства глинозема в третьем квартале 2017 года составил 1 965 тыс. тонн, увеличившись на 1,9 % по сравнению с предыдущим кварталом. На рост повлияло увеличение мощностей и завершение модернизации на заводах России. Объем производства значительно повысился на заводе Aughinish за счет улучшения качества закупаемых бокситов. В то же время объем выпуска глинозема на Николаевском глиноземном заводе снизился на 3,5 % на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.

Объем добычи нефелиновой руды оставался стабильным, незначительно увеличившись на 1,2 % в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года, составив 1 125 тыс. тонн. Объем добычи бокситов при этом сократился на 11,3 % — до 2 742 тыс. тонн. Компания обеспечивала потребности глиноземных производств в сырье за счет имеющихся запасов на Ачинском, Богословском, Уральском алюминиевых заводах и заводе Windalco, а также за счет дополнительных закупок бокситов на рынке.

Объемы производства на предприятии «Боксит Тимана» и в компании бокситов Киндии в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом снизились соответственно на 5,5 % и 11,0 %, составив 839 тыс. тонн и 717 тыс. тонн, на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.

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Аномальные погодные условия повлияли на производственные результаты компании бокситов Гайаны, где объем производства в третьем квартале 2017 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 41,6 % — до 161 тыс. тонн, и завода Windalco, где объем производства снизился на 5,5% — до 476 тыс. тонн.

Объемы добычи на СУБРе в третьем квартале 2017 года снизились на 11 % по сравнению со вторым кварталом 2017 года — до 548 тыс. тонн на фоне колебаний объемов спроса со стороны глиноземного производства на Уральском алюминиевом заводе, где в рамках управления оборотным капиталом в течение квартала был отдан приоритет использованию накопленных запасов.