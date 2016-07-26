«Лучше бы деревья посадили»: жители Ястынского поля выступили против дороги-дублера

Жители улицы Ястынской назвали дорогу-дублера пр. Комсомольский бесполезной тратой денег. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков.

Строительство автомобильного проезда протяженностью 500 метров началось около домов по ул. Ястынская, 3а, 3, 1, ул. Мате Залки, 41, 39. Сейчас эта часть дороги имеет грунтовое покрытие. Дорога будет двухполосной, с парковочными карманами и тротуаром для пешеходов.

«Сегодня встречался с инициативной группой жителей микрорайона. Под окнами их домов строят дорогу-дублер пр. Комсомольского. Якобы, с целью уменьшить пробки. Но, по сути, дорога не нужна, считают жители. Перекресток Комсомольский, Ястынская, Краснодарская уже был расширена и сделана хорошая развязка, так что пробок там не собирается и эта дорога дублер не нужна», — пояснил Александр Глисков.

Депутат рассказал, что сейчас жители готовят коллективное письмо на имя главы города. Они просят переделать проект так, чтобы дорога прошла подальше от домов. Кроме этого, по мнению жителей, ее нужно сузить до одной полосы и ограничить знаками «жилая зона».

«Также на въездах на территорию жилых домов необходимо установить „лежачие полицейские“, увеличить число зеленых насаждений, установить шумозащитные экраны», — пояснил Александр Глисков.