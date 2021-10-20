Красноярка пожаловалась на «неутомимых» ночных ремонтников улицы Горького

Жителям перекрытой на ремонт улицы в центре Красноярска мешают спать дорожные рабочие.

На своей странице в сети Facebook красноярка Наталья Лифантьева рассказала, что вчера ночью вынуждена была два раза вызывать полицию, чтобы прекратить работы, которые ведутся на ул. Горького, 53. Улицу перекрыли еще 13 октября, пообещав до 22 октября поменять водопроводные трубы. Со вчерашнего вечера строители решили перейти на круглосуточный режим работы.

Первый раз красноярка вызвала стражей порядка около двух часов ночи — семью разбудил грохот грейдера, который разравнивал на дороге гравий. К приезду полицейских рабочие покинули улицу, но затем вернулись — сразу три КАМАЗа привезли строительный материал для дороги.

«В три часа опять приезжает наряд. Выбегает прораб, махая руками, что-то объясняет полиции. При этом КАМАЗы продолжают разгружаться. Полицейская машина вынуждена была перекрыть проезжую часть, чтобы хоть как-то остановить пыл неутомимых работников», — написала женщина.

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Однако приезд полиции на строителей не подействовал и они продолжили работать до утра. По словам женщины, бригадир объяснил, что ремонт идет с опозданием, поэтому пришлось работать по ночам.

В пресс-службе администрации Красноярска пояснили, что действительно просили рабочих ускориться, чтобы как можно быстрее открыть улицу для проезда.

При этом в комментариях к сообщению мужчина, представившийся представителем подрядчика, пояснил, что работы идут с небольшим опережением графика. Ночные работы при этом не попадают под действие закона о тишине, так как идут в рамках подготовки к Универсиаде.

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