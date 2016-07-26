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Отказавшихся от взяток полицейских премировали в Красноярске
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Отказавшихся от взяток полицейских премировали в Красноярске

24 октября 8:18
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Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вручил премии сотрудникам ГИБДД, которые отказались от денежных вознаграждений от нарушителей.

Среди награжденных — инспекторы красноярского полка ДПС. Они остановили водителя для проверки документов, но у него имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчина предложил полицейским 10 тысяч рублей за то, чтобы они не составляли административный материал. Нарушителя задержали.

Глава краевой полиции Александр Речицкий и один из награжденных стражей порядка
Фото: 24.мвд.рф
Другие участники торжественного награждения
Фото: 24.мвд.рф

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Также Речицкий отметил инспекторов ДПС Козульского района. Им взятку в размере одной тысячи рублей пытались дать водитель и пассажир мотоцикла «Урал». Они ездили без мотошлемов и в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одну денежную премию вручили инспектору полиции Енисейска, который остановил пьяного водителя. Тот хотел откупиться от составления протокола суммой в 2 тысячи рублей.

«Сотрудники ГИБДД были поощрены начальником краевого Главка Александром Речицким за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию», — отметили в полиции. Размер выданных им денежных премий в ведомстве не разглашают.

Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

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