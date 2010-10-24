Маршрутка въехала на газон в центре Красноярска (видео)

В центре Красноярска накануне, 23 октября, произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Он двигался по улице Карла Маркса и в районе остановки «Органный зал» неожиданно повернул направо. Маршрутка наехала на газон, проехала по нему несколько метров, после чего остановилась перед пешеходным переходом. По сообщениям очевидцев, водитель также врезался в дерево.

Видеозапись инцидента попала на камеру уличного наблюдения, ее разместили в социальной сети. В комментариях пользователи предположили, что водитель отвлекся на телефон и допустил ДТП. Красноярцы выдвинули и другую версию произошедшего — что водителю стало плохо.

В ГИБДД Newslab.ru сообщили, что к ним информация о данном ДТП не поступала. В департаменте транспорта администрации Красноярска сообщили, что по данному происшествию будет проводиться проверка.

Добавим, люди в результате инцидента не пострадали.