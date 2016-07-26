В Красноярске собирают истории о важных для горожан книгах

Начался сбор историй о любимых книгах красноярцев для интерактивной выставки «1001 книга», которая пройдет в рамках XI Красноярской ярмарки книжной культуры. Красноярцы станут первыми в стране участниками локальной версии британского проекта от Музея эмпатии — A Thousand and One Books. Проект был создан, чтобы помочь людям взглянуть на мир глазами других людей с помощью книг.

Для того, чтобы книга стала экспонатом выставки, необходимо оставить свой рассказ об этой книге в специальной электронной форме. Красноярцам предлагают рассказать о том, когда прочитали эту книгу в первый раз, чем она поразила и как изменила. Графический роман, сказка, сборник документальных пьес и даже кулинарные рецепты — в экспозицию будут включены рассказы об изданиях любого формата. Главное условия, чтобы книжка, о которой рассказывают, была одной из любимых. Все собранные истории будут доступны на официальном сайте проекта.

«Проект, связанный с эмпатией, очень точно вписывается в главную тему ярмарки в этом году — „Наука и культура“. Весь сегодняшний дискурс про развитие искусственного интеллекта часто уходит в главную проблему — невозможность чувствовать, как человек. И в этой границе вся суть. Взять важную для себя книгу, рассказать о ней и разделить свои переживания о ней с кем-то другим — это с одной стороны мало, а с другой — это сразу отличает нас от того, что создано искусственно» — отмечает Лидия Лобанова, куратор выставочной программы КРЯКК.

Сама выставка с присланными горожанами историями откроется 2 ноября. Все любимые книги красноярцев на выставке будут под белой обложкой: посетители ярмарки до последнего не будут знать, что перед ними за книга. Все, что они увидят — это номер и комментарий человека, который ее когда-то прочитал. Именно основываясь на оставленном о книге впечатлении, гости выставки смогут взять любую книгу с собой. Все книги для выставки будут предоставлены Фондом Михаила Прохорова, а истории о них — красноярцами.

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Подробности проекта в официальных группах на Facebook и во «ВКонтакте». Форма для заполнения доступна по ссылке.

С 2 по 6 ноября в Красноярске пройдёт XI Красноярская ярмарка книжной культуры. Организатор события — Фонд Михаила Прохорова в партнёрстве с правительством Красноярского края и администрацией Красноярска. Тема КРЯКК-2017 — «Наука и культура».

Всегда актуальная информация о Красноярской ярмарке книжной культуры в социальных сетях Фонда Михаила Прохорова: «ВКонтакте», Facebook, Instagram.