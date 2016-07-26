В Енисейском районе из тайги спасли раненого охотника

Спасатели помогли врачам найти и вывезти из тайги сломавшего руку охотника. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

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Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу Енисейского района Красноярского края от диспетчера скорой помощи. По данным медиков, в охотничьем угодье в устье реки Догыдло (приток реки Сым) один из охотников получил открытый перелом руки. Для его эвакуации в тайгу отправили экипаж санитарной авиации на вертолете, но врачам могла потребоваться помощь спасателей для его транспортировки.

На месте выяснилось, что из-за перелома у охотника большая потеря крови. Спасатели донесли мужчину до вертолета, а затем, вместе с медиками, доставили в Енисейскую районную больницу.