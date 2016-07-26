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Александр Усс назначил своим советником Антона Натарова
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В Красноярском крае

Александр Усс назначил своим советником Антона Натарова

24 октября 18:52
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении Антона Натарова своим советником. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого правительства.

Антон Натаров
Источник: страница Антона Натарова в Facebook

По данным Newslab.ru, в этом статусе Натаров будет курировать подготовку к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске и празднованию 400-летия Енисейска, а также ряд федеральных проектов в регионе.

Напомним, что с 2015 года Антон Натаров занимал должность заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края, которую покинул в 2016 году по собственному желанию. А до этого, с 2014 по 2015 год исполнял обязанности  начальника управления внешних связей губернатора края.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Натаров Антон Сергеевич
Натаров Антон Сергеевич
Экс-заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края

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