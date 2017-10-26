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Александр Усс выбрал себе еще одного советника
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В Красноярском крае

Александр Усс выбрал себе еще одного советника

26 октября 14:56
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс выбрал себе второго советника.

Марина Добровольская
Фото: sobranie.info

Им стала бывший депутат Законодательного Собрания Марина Добровольская. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в правительстве Красноярского края.

При губернаторе Викторе Толоконском Марина Добровольская также занимала должность советника и курировала вопросы социальной защищенности граждан. Документ о новом ее назначении в ближайшее время разместят на официальном сайте краевого правительства.

Напомним, Марина Добровольская — юрист по образованию. Свою карьеру она начинала в Якутии, как заведующая районной юридической консультацией. В 1991 году перешла работать на телевидение — сначала на канал «Прима-ТВ», затем в КГТРК и ТВК. В декабре 2000 года Марина Добровольская стала депутатом Красноярского городского Совета депутатов, а затем, с 2001 по 2016 годы входила в состав Законодательного Собрания Красноярского края. В ноябре 2016 года Виктор Толоконский назначил ее своим советником.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Добровольская Марина Ивановна
Добровольская Марина Ивановна
Советник губернатора Красноярского края
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Экс-губернатор Красноярского края

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