Сосновоборский таксист может лишиться прав за сбитого на «зебре» ребёнка

В Сосновоборске сотрудники ГИБДД задержали водителя, который наехал на 9-летнего ребёнка и уехал с места ДТП. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, инцидент произошёл днём 23 октября, когда мальчик шёл в школу.

На нерегулируемом пешеходном переходе на него наехала легковая «Тойота». Очевидцы происшествия сообщили, что водитель скрылся. Они позвонили в полицию и вызвали скорую помощь. В больнице мальчика обследовали и установили, что он отделался легкими травмами.

В тот же день полицейские задержали нарушителя. Им оказался 42-летний местный житель. За последнее время его дважды привлекали к административной ответственности, в том числе за незаконное установление опознавательного фонаря такси.

Мужчина заявил, что не заметил мальчика. Он уверяет, что лишь «задел его», после чего школьник якобы отряхнулся и пошёл дальше. Мужчина пояснил, что открыл окно и слышал, как проходившая мимо женщина поинтересовалась состоянием пострадавшего, а тот якобы заявил, что все нормально.

За оставление места ДТП таксист может лишиться прав на 1,5 года или же ему могут назначить административный арест на срок до 15 суток.