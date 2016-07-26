Двух женщин с годовалым ребенком сбили на пешеходном переходе (видео)

В городе Зеленогорске Красноярского края произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин и годовалого ребенка, который находился в коляске.

Авария произошла вечером 23 октября, однако видеозапись происшествия с автомобильного регистратора опубликовали в социальной сети только спустя сутки, вечером 24 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла на пересечении улиц Энергетиков и Парковой. По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Prius двигался на разрешающий сигнал светофора.

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При повороте направо он не предоставил преимущество пешеходам на пешеходном переходе и допустил наезд на них.

В результате ДТП пострадали две женщины 59 и 38 лет. Годовалый мальчик, которого они везли в коляске, получил незначительные травмы.

По данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.