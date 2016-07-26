Красноярцы и томичи обменялись опытом в переработке дикоросов

Предприятия Красноярского края и Томской области обменялись опытом в переработке и реализации дикоросов. Обсуждение темы прошло в режиме видеоконференции.

Накануне депутаты Законодательного Собрания провели совместное заседание секции Координационного совета по вопросам социально-экономического развития села и комитета по делам села и агропромышленной политике краевого парламента в отделении Пенсионного фонда России. В формате видеоконференции Томская область представила опыт по организации закупа, переработки и реализации дикоросов как одного из видов самозанятости населения сельских территорий и перспективах его применения на территории Красноярского края.

«В конце сентября делегация сельхозтоваропроизводителей края побывала в Томской области, где посетила ряд предприятий по переработке дикоросов, — напомнил председатель профильного комитета Сергей Зяблов. — Мы увидели системную работу власти и бизнеса. Томские специалисты представили свои доклады по данной теме. Важно отметить, что оборудование Пенсионного фонда позволяет одновременно подключить к видеоконференции 44 территории Красноярского края, где за ходом дискуссии следят более 200 человек. Что скрывать — наш регион имеет гораздо больше дикоросных ресурсов, нежели Томская область, но в этой сфере соседи продвинулись гораздо дальше нас».

Директор департамента по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам администрации Томской области Николай Макаренко представил доклад «Экономика природы Томской области». Он сообщил, что в регионе располагается 180 заготовительных стационарных пунктов, 100 мобильных, 45 рыбоприемных, 76 охотничьих баз. Базовое производство включает в себя соки и напитки из лесных ягод, переработку кедрового ореха, консервацию грибов, рыболовство, переработку мяса диких животных и другое. С 2013 по 2016 годы общий объем инвестиций составил 740 млн рублей. За этот период началась реализация 62 проектов. В заготовительной кампании участвуют от 40 до 70 тысяч человек«.

Директор консалтинговой фирмы ООО «Дикоросы» из Томской области Сергей Литвинов остановился на особенностях переработки дикоросов. «Одна из причин, почему здесь эта сфера успешно развивается, заключается в том, что в регионе власти активно помогают местным предпринимателям. Не надо сеять, не надо пахать — надо просто собирать ягоды, грибы, орехи», — отметил он.

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Депутат Владислав Зырянов поинтересовался у томских специалистов, что же послужило импульсом для развития отрасли. «С 2004 года в нашем регионе начались работы в этом направлении. Но лишь с 2013 года, когда появилась господдержка со стороны области, был дан мощный толчок в развитии отрасли переработки дикоросов. Были разработаны соответствующие нормативные документы, привлечены инвестиции, подтянулись научные организации. Люди это увидели и включились в процесс. Один бюджетный рубль привлекает десять частных», — отметил Николай Макаренко.

На совместном заседании председатель Каратузского районного Совета депутатов Галина Кулакова призналась, что работа с дикоросами не влияет ни на экономику села, ни на занятость территории. Она поблагодарила томичей за то, что они поделились своим уникальным опытом.

По итогам обсуждения председатель комитета по делам села агропромышленной политике Законодательного Собрания Сергей Зяблов отметил: «Пришло время создать в крае рабочую группу по разработке „дорожной карты“ с целью развития отрасли переработки дикоросов. Наша главная цель не просто использовать природные ресурсы, а дать рабочие места людям, которые проживают в отдаленных от городов территориях. Люди должны зарабатывать на ягодах, грибах, шишках, поскольку три месяца могут кормить год».