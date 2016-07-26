Яндекс рассказал о покупках красноярцев в Интернете

Специалисты Яндекса рассказали, что красноярцы предпочитают покупать в интернете. Аналитики «Яндекса. Маркета» изучили рынок онлайн-торговли в Сибирском федеральном округе.

В Красноярске чаще, чем в других крупных городах региона, покупают через интернет косметику, товары для здоровья, товары для дома и сада, а также продукты питания. В качестве причин покупки в интернете называют более низкую цену товаров. Кроме того, жителей привлекает возможность сэкономить время — эту причину указали 24,6% покупателей из Красноярска.

Также Яндекс проанализировал предпочтения в области доставки товаров. Наряду с самовывозом и «Почтой России» в Красноярске популярна доставка в почтоматы — автоматизированные терминалы по выдаче посылок и товаров. Этим вариантом пользовались 29,5% покупателей, что почти в 2 раза больше, чем в среднем по региону (12,2%). Расплачиваться за товар красноярцы предпочитают наличными (66%). Чуть менее популярна оплата при помощи банковской карты: 59,9% жителей города платят в момент покупки, а 44,2% — когда им привозят товар.

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За прошедший год красноярцы стали делать больше покупок в интернет-магазинах, их посещаемость выросла на 4%. Этот рост приходится на мобильные устройства, с них в интернет-магазины стало заходить на 30% больше.

Специалисты отметили, что активнее других покупают в интернете сибиряки в возрасте 25–34 лет.