В Красноярске продлили время работы социального такси

Красноярское социальное такси продлевает время работы. Теперь маломобильные красноярцы смогут вызвать городскую службу с 8:00 до 22:00. Ранее такси работало с 9 утра и до 6 вечера.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, время работы удалось продлить за счет пополнения автопарка современным и специализированным транспортом.

«Благодаря увеличению количества автомобилей появилась возможность охватить большее количество маломобильных людей, улучшить качество самих перевозок за счёт современного оборудования, которым оснащены новые машины. Многие граждане, которые часто пользуются услугами социального такси, уже по достоинству оценили обновлённый автопарк и остались довольны поездкой. Для нас это отличный стимул совершенствовать службу в интересах маломобильных людей», — рассказывает руководитель главного управления социальной защиты населения Красноярска Наталья Береговая.

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1 октября в Красноярск из Нижнего Новгорода прибыла первая партия новых специализированных автомобилей для перевозки маломобильных граждан в социальном такси. В ближайшее время в Красноярск должны приехать ещё 6 специализированных автомобилей. Всего в Красноярск приедет 10 автомобилей.

На базе ФМБА для водителей и службы сопровождения провели обучение по эксплуатации машин, этике поведения с людьми с ограниченными возможностями здоровья и их транспортировке на специализированных автомобилях.

Узнать подробную информацию о социальном такси и оставить заявку на вызов можно по телефону: (391) 266-61-66.