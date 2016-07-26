Библиотеку в Солнечном на месте нежилого помещения сделают за 18,2 млн рублей

В Красноярске определили подрядчика, который займется реконструкцией нежилого помещения под библиотеку в Солнечном, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства городской администрации.

В аукционе приняли участие 4 компании. Победителем признали ООО «Строймастер», которое предложило наименьшую стоимость за выполнение работ — 18,2 млн рублей. Это на 1,3 млн рублей меньше, чем начальная цена муниципального контракта. Все работы подрядчик должен выполнить до середины декабря текущего года.

Для размещения библиотеки переделают нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома № 8 по ул. Микуцкого. Будущая библиотека станет филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система им. Н. Островского» и будет иметь статус центра семейного чтения.

На площади 840,9 кв. м запроектированы книжные залы для посетителей разного возраста: от младших школьников до взрослых читателей, конференц-зал на 24 человека, компьютерный зал, игровая комната для детей дошкольного возраста. Модернизированная библиотека будет оснащена современным технологическим оборудованием, в том числе системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией, интернетом и IP-телевидением.

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Для посетителей библиотеки с ограниченными возможностями здоровья сделают удобные съезды, заниженные бордюры, пороги и пандусы. Ширину входов, коридоров и дверных проёмов сделают с учетом проезда инвалида в кресле-коляске. Просторные уборные оснастят двухсторонней системой связи.

На прилегающей к библиотеке территории сделают парковочные места, обустроят газоны, установят скамейки и урны.