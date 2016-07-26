Инаугурация нового мэра и курсы для родителей: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 1°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В 10:00 в деловом центре «Особняк» открывается международная выставка леттеринга и каллиграфии «Алиса» (6+). В экспозиции представлены 27 графических плакатов авторов из России, США и Белоруссии по мотивам произведений Л. Кэрролла.

В 10:30 любознательных родителей с детьми приглашают на обучающие курсы «Умное родительство» (0+). Сегодня малыши сами или с помощью родителей смогут потрогать тыкву, нарезать овощи, поиграть в пальчиковую игру «Капуста», и закрасить опавшие листья мягким пластилином. Запись и дополнительная информация по телефону +7 (913) 831-04-05. Место действия: музейный центр «Площадь мира».

В Доме кино покажут приключенческий фильм для детей и взрослых «Жили-были мы» (0+). Начало сеанса в 11:00.

В 14:00 праздничным концертом откроется новый сезон в Музыкальном театре (6+).

Материалы по теме Новый мэр Красноярска любит пельмени и свою коллекцию самолетов (видео)

В 16:00 в Овальном зале администрации города Красноярска состоится церемония инаугурации нового мэра Сергея Ерёмина. Новый Глава города приступит к исполнению полномочий сразу после принесения присяги.

В Доме спорта им. Дворкина в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд пройдет матч между клубами «Енисей» и «Зенит-К» (6+). Начало в 19:00.

В 20:30 в баре «Фирма» покажут лучшие выступления программы «Стендап на крыше» (18+). Также гостей ждёт презентация новых выступлений комиков.